Vertice di mercato, Allegri ha due priorità

Vertice di mercato – Massimiliano Allegri ha grande voglia di rimettersi al lavoro e sempre solo con la Juventus. Secondo quanto riferito da Il Giornale infatti è in programma un vertice importante:

“Oggi Allegri sarà a Torino per un primo vertice societario in ottica mercato, anche se è chiaro che alcune idee sono già state comunicate a Federico Cherubini, ovvero il successore di Paratici: tra queste, la necessità di puntare nuovamente su Dybala offrendogli nel contempo il prolungamento del contratto (a 10 milioni l’anno) in scadenza a giugno 2022. Si va anche quasi certamente nella direzione del rinnovo del prestito di Morata. A differenza di Ronaldo, sempre sospeso tra Parigi (dove, oltre a Icardi, c’è anche il rimpianto Kean), Manchester e Madrid. Quanto agli arrivi, Locatelli rimane in pole per il centrocampo, mentre su De Paul c’è grande concorrenza e non è detto che la Juve voglia/possa partecipare ad aste o simili” .