Vieri avvisa Thiago Motta: “Troverai questa differenza tra Bologna e Juve”

Thiago Motta-Juve, si avvicina finalmente il momento del grande annuncio. Dopo l’attesa dovuta anche alla situazione di Massimiliano Allegri ora risolta abbondantemente, è previsto per la prossima settimana l’annuncio bianconero che confermerà effettivamente l’approdo del tecnico italo-brasiliano sulla panchina juventina. Qui avrà subito un obiettivo: vincere innanzitutto ma farlo anche attraverso un gioco esaltante.

Vieri avvisa Thiago Motta per il passaggio alla Juve

C’è grandissimo entusiasmo per l’arrivo del 41enne di San Paolo considerando da molti un predestinato assoluto. Del resto portare il Bologna in Champions League, 60 anni dopo l’ultima volta e con una squadra tutt’altro che attrezzata più di chi è rimasto a bocca asciutta come Roma e Napoli, non è certo un’impresa alla portata di tutti. Il problema, però, è che la Juventus non è il Bologna. Ed è questa la preoccupazione di chi, tra il popolo gobbo, è meno entusiasta ed ottimistico sulla scelta di Cristiano Giuntoli.

Un’idea condivisa anche da Christian Vieri che, intervenuto a margine del Festival della Serie A di Parma, ha sottolineato proprio questo aspetto: “Se il Bologna perde 5-6 partite di fila nessuno dice niente – riferisce l’ex bomber – mentre alla Juve è diverso, devi giocare bene, ma soprattutto devi vincere. Quella bianconera è una piazza meravigliosa ma complicata così come Inter e Milan. Per Thiago Motta non sarà facile. La Juve è un grande step”, ha riferito Bobo.