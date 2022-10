Nella Juve c’è un virus che ha colpito la qualità

Come racconta Tuttosport, nella Juventus c’è un problema tecnico, una specie di virus che ha colpito ed eroso la qualità della squadra.

Il virus della Juventus

Il numero di imprecisioni, passaggi sbagliati, scelte errate è impressionante. Perché incide anche su giocatori che dovrebbero essere immuni da certi errori di ortografia casistica. Ieri Alex Sandro non è salito, consentendo a Tomori di rimanere in gioco nell’azione del primo gol: è l’ennesimo errore esiziale del recidivo brasiliano che nelle ultime tre stagioni è costato punti preziosi per la sua sbadataggine.