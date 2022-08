Meglio Vlahovic o Abraham? La risposta della Gazzetta

Chi è davvero più forte tra Dusan Vlahovic e Tammy Abraham? Difficile dirlo, magari una mano ce la daranno proprio loro due stasera, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic o Abraham?

Finora Dusan di gol ne ha segnati due (al Sassuolo), ma è sembrato spesso scollato dal resto della squadra, toccando addirittura la miseria di 9 palloni in casa della Sampdoria. Abraham invece, dopo la stagione-record dello scorso anno (27 gol) ancora non ha mai fatto centro. Uno è stato pagato oltre 81,6 milioni, l’altro 40. Rappresentano gli investimenti top dei loro club in questo ultimo periodo, oltre che i due centravanti su cui Juventus e Roma vogliono costruire il futuro.