Vlahovic batte Haaland nella sfida tra i bomber

Nel braccio di ferro tra i giovani bomber mancini più forti d’Europa Dusan Vlahovic batte Erling Haaland. A Oslo è Norvegia-Serbia, decisiva per stabilire quale squadra nel Gruppo 4 di Nations League verrà promossa dalla Fascia “B” alla “A”, ma è anche il derby del gol. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic batte Haaland

Vincono i serbi, vince il centravanti della Juve, che sblocca il match al 42’ del primo tempo sfruttando l’assist perfetto del suo compagno non solo in nazionale, ma anche in bianconero, Filip Kostic. Una “connection”, quella tra il laterale arrivato dall’Eintracht Francoforte e la “Tigre” di Belgrado che a Torino non hanno ancora mai visto.