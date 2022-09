Vlahovic in calo? I numeri lo confermano

Ci sono numeri e numeri. Quelli di Dusan Vlahovic in questo avvio di stagione confermano un po’ di cose, come racconta il Corriere dello Sport.

Vlahovic in calo? I numeri parlano chiaro

La prima è che il centravanti serbo è uno vero, 4 gol in 5 presenze ma solo uno su azione. Solo 110 i palloni toccati in tutto, dal minimo dei 9 giocati contro la Sampdoria (compreso il calcio d’inizio e due interventi nella propria area di rigore) al massimo dei 30 con lo Spezia. Pochissimi pure i tiri: 16 in totale (ma 6 solo contro il Sassuolo), appena 6 complessivamente nello specchio della porta.