Vlahovic cambia numero? I tifosi Juve fremono

Dusan Vlahovic non indosserà più la maglia numero 7? Non appena ha cambiato il suo profilo Instagram, il tam tam si è scatenato e la tifoseria juventina ha cominciato a chiederselo.

Vlahovic cambia numero?

Il dubbio è sorto ieri quando sul profilo del serbo è scomparso il 7 accanto a DV, le sue iniziali del talento. Non ci sono conferme, riporta Tuttosport, ma non ci sarebbe nulla di sorprendente se nella prossima stagione vestisse il 9 in sostituzione di Alvaro Morata.

L’accostamento di Vlahovic al numero del centravanti è logico, ma non va dato per scontato semplicemente in considerazione della partenza del nazionale spagnolo. Nell’attesa il popolo juventino s’interroga sull’ipotetico passaggio da DV7 a DV9.