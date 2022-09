Vlahovic è il centravanti più abbandonato di Serie A!

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic può avere delle responsabilità. Ma la sua vera colpa è essere al vertice di questa Juve sgangherata.

Vlahovic abbandonato

Dusan è il centravanti più abbandonato del campionato. Iconici i tre palloni toccati nel secondo tempo di Marassi, ma anche la porta mai vista a Monza. Al vertice della classifica degli assist ci sono Milinkovic e Deulofeu che infatti hanno centravanti felici. La Juve è 8a per assist complessivi, 9a per tiri in porta. Non ci arriva proprio dall’altra parte.