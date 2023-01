“Vlahovic? Diventerà un top mondo”, parla l’ex allenatore

Giuseppe Iachini, ex allenatore tra le ultime di Parma e Fiorentina, ai microfoni di TuttoJuve parla dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic.

Iachini su Vlahovic

“Nel fare a meno di lui, Allegri sta dimostrando di essere ancora più bravo. Perché un attaccante come Dusan non lo si regala a nessuno. E’ un goleador che offre molteplici soluzioni all’attacco bianconero, sta dimostrando di trovarsi bene con due attaccanti diversi come Milik e Kean. E avere più frecce, in una stagione così ricca di impegni, è sicuramente un’arma in più di questa squadra”.

Può pesare il fatto che sia stato pagato così tanto e per qualcuno non sta rendendo come tale?

“Ma no, questo non dovrà affatto pesare. Pochi in Europa possiedono il suo talento, il prezzo poi lo fa il mercato. Le potenzialità di Dusan sono sotto gli occhi di tutti, è un ragazzo in possesso di grandi doti fisiche e atletiche. Diventerà uno dei più forti al mondo”