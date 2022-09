Vlahovic non gioca, Allegri svela il motivo

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina, in cui non ha giocato Dusan Vlahovic.

Vlahovic non gioca, il motivo

Il calo nella ripresa è una costante di questo inizio di stagione.

“Oggi abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti, Paredes che è arrivato ieri e altri che hanno giocato 5 partite di seguito. Queste partite in altre circostanze le potevi perdere, noi l’abbiamo pareggiata avendo anche l’occasione per vincerla”.

Perché no ha fatto giocare Vlahovic?

“Più di cinque cambi non potevo farli. Ne ho fatti tre forzati e poi ho preferito tenere Perin e dar modo a Vlahovic di riposare”.