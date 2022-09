“La Juve non si darebbe fuoco per Allegri”, voce clamorosa

Il giornalista del Corriere dello Sport Nicola Balice ha rilasciato un’intervista a Radio Bianconera, in cui ha parlato del mister della Juve Max Allegri.

Clamorosa voce su Allegri

“Per invertire il trend da dove si riparte? In primis dalla voglia. Tutti devono essere consapevoli che questa non è la vera Juve, devono cambiare le prestazioni di ogni singolo. Qui si parla d’orgoglio. L’allegrata potrebbe essere qualche esclusione prestigiosa date di Max. Sarebbe interessante capire se ci siano stati problemi. Forse i giocatori non si sono sentiti protetti da Max e quest’ultimo magari è deluso da qualcuno”