Il voto di Criscitiello alla stagione della Juve: siete d’accordo?

Che voto dareste alla stagione della Juventus? Il bilancio è di una qualificazione in Champions League – con terzo o quarto posto ancora non si sa in attesa di Fiorentina-Atalanta – e la vittoria finale della Coppa Italia che dà un sapore diverso all’annata, anche se per molti comunque non basta per poter sorridere. Specialmente se si tratta di Vecchia Signora che deve puntare sempre al massimo e considerando che, data la settimana tipo senza coppe, ci si aspettava un maggior coinvolgimento nella corsa scudetto.

Invece per il titolo la Juventus c’è stata solo inizialmente, salvo poi crollare e lasciare una prateria all’Inter che ha vinto il titolo nazionale con corsa solitaria e senza una vera avversaria. Per molti, tifosi juventini compresi, doveva essere proprio la Juve l’antagonista scudetto di quest’anno per mentalità, organico e circostanze. Invece ha finito anche quasi col rischiare il proprio piazzamento in Champions, a un certo punto.

Criscitiello e il voto alla stagione della Juventus

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, attraverso il portale dell’emittente ha dato il seguente voto alla stagione bianconera: 6.5. “Alla fine – si legge nel commento – non è andata cosi male. La squadra torna in Champions e senza fare gli straordinari vince una Coppa”. L’amarezza resta piuttosto per la conclusione che ha portato all’arrivo di Paolo Montero per le ultime due giornate: “Il finale di Allegri è stato scritto dal peggior sceneggiatore. Si doveva chiudere in altro modo”.

Secondo Criscitiello, dunque, va bene così. Anche perché “La Juve aveva una rosa limitata, Allegri ha fatto il massimo. Adesso via alla rivoluzione e al vero ciclo Giuntoli. La Juventus deve sempre puntare allo scudetto. Lo impone la storia ma anche la sua tifoseria che occupa tutte le regioni italiane. Poteva andare meglio ma per essere stato l’anno zero va bene cosi”. Qualcuno sarà d’accordo, qualcun altro meno. Ora tocca a Thiago Motta.