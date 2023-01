“La Juve non prende gol? Fortuna”, Zazzaroni attacca

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, parlando della Juve.

Zazzaroni sulla Juve

“L’Inter con il pari di Monza è quasi definitivamente fuori dai giochi, il Napoli dovrà vedersela con Juve e Milan ma, in questo momento, soprattutto con se stesso. Ha un vantaggio considerevole e le altre non convincono fino in fondo dal punto di vista delle prestazioni. Con la Juve non è determinante ma molto importante. La Juve non subisce gol? Sì, ma qualche volta è anche questione di fortuna, come è capitato a Cremona, dove ha rischiato molte volte“