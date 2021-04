Zidane intervista: “Punizioni Superlega? Assurdo pensare che non saremo in Champions”

Zidane intervista – Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni: “Quella di domani sarà la partita più importante per noi. Sanzioni UEFA? Mi hai già chiesto tutto questo e ho già risposto. È assurdo pensare che non saremo in Champions League”.

Zidane intervista, le parole dell’allenatore del Real Madrid

“Si parla tanto per adesso, ma sono concentrato solo sul gioco. La mia opinione è che tutti vogliamo vedere il Real Madrid in Champions League. Se ci sarà un’influenza sull’arbitro? No, farà il suo lavoro e noi giocheremo a calcio”.

“Se pensiamo che adesso tutti vogliono farci male per la Super Lega, facciamo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sul gioco. La reputazione del Real dopo la Superlega? Domani abbiamo una partita”.

fonte: ilbianconero.com