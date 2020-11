De Ligt verso il forfait – Ramsey out, Alex Sandro anche, De Ligt… al 99%. Sì, perché il recupero di Matthijs procede bene, è rientrato parzialmente in gruppo, si allena e mentalmente è pronto per scendere in campo, ma aspetta ancora l’ok definitivo del medico.

L’ortopedico ne aveva “rallentato” il recupero una settimana fa, quando Pirlo prima dello Spezia annunciò: “Serve una settimana ancora”. E ora potrebbe chiedere nuova cautela, vista la non necessità di averlo in campo subito. Ha bruciato i tempi dal punto di vista fisico e ci siamo quasi, ma non è il momento di rovinare tutto, questo il sunto del pensiero alla Continassa.

De Ligt verso il forfait contro la Lazio

Lui si allena e fa attenzione, con la spalla che risponde bene. Le chance di includerlo nell’elenco dei convocati per la Lazio, però, sono basse, spiega la Gazzetta dello Sport, che spinge più in là il rientro.

Con la sosta di mezzo l’obiettivo sarà rivederlo per Juventus-Cagliari del 21 novembre. In quei giorni potrà rientrare anche Alex Sandro.

de-ligt-deluso-udinese-juve

fonte: ilbianconero.com