Ronaldo torna martedì – Quattro assenze pesanti, anzi pesantissime, hanno caratterizzato questo inizio di stagione. La Juventus, che comunque non cerca alibi, ha dovuto fare i conti con gli infortuni di De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, da aggiungere alla positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19.

Ora, tre di questi quattro stanno per tornare. Nell’arco di una settimana, tra la sfida in trasferta contro lo Spezia e la gara in casa della Lazio i tre bianconeri dovrebbero tornare nella lista dei convocati.

Ronaldo torna martedì, il punto sugli infortunati

Ieri il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo e può tornare presto anche in campo, con le dovute precauzioni. Sta molto meglio anche De Ligt, che attende solo il nulla osta della visita ortopedica per il debutto stagionale.

Da una settimana, racconta Tuttosport, lavora con i compagni ma in partitella evita i contrasti per precauzione, non mettendo a repentaglio la tenuta della spalla. E il via libera dovrebbe arrivare ai primi di novembre.

C’è poi Cristiano Ronaldo: CR7 aspetta solo un tampone negativo che ancora non arriva. E’ al 18esimo giorno di isolamento e, già chiarita la sua avversione verso questa condizione, è ormai prossimo al rientro.

La quarantena finirà a breve: secondo le disposizioni dell’11 ottobre del Cts, gli asintomatici che non si negativizzano termineranno comunque l’isolamento dopo 21 giorni perché la carica virale è talmente bassa che non è più in grado di infettare. Martedì al massimo sarà in gruppo.

A disposizione per la Champions? Martedì è già vigilia europea: “Occorrerà – scrive il quotidiano – vedere se il protocollo Uefa accoglie le indicazioni del Cts italiano oppure se ha obbligatoriamente bisogno di un tampone negativo per permettere al giocatore di scendere in campo”.

fonte: ilbianconero.com