Tegola Juve – Una nuova tegola per Andrea Pirlo arriva dal ritiro della Francia: si è fermato Adrien Rabiot per un problema muscolare. Il centrocampista ha saltato l’amichevole di ieri contro la Finlandia, ma Didier Deschamps spera di averlo a disposizione per le gare di Nations League contro Portogallo (sabato) e Svezia (17 novembre).

Al momento, infatti, il giocatore dovrebbe restare in Nazionale e sottoporsi a ulteriori esami che dovranno stabilire l’entità del risentimento muscolare. Pirlo incrocia le dita per la ripresa quando, allo Stadium, arriverà il Cagliari.

Tegola Juve infermeria piena Pirlo

Già deve fare a meno di Aaron Ramsey, che si è infortunato in Champions e dovrebbe tornare a disposizione soltanto tra quindici giorni (a fine settimana è fissato un controllo per vedere se sta recuperando dalla lesione).

Considerando poi che Bentancur e Arthur si sfideranno il prossimo mercoledì a Montevideo in Uruguay-Brasile per le qualificazioni ai Mondiali, e quindi i due bianconeri torneranno alla Continassa soltanto venerdì, alla vigilia del match di campionato, si comprende come la Juventus sia in emergenza a centrocampo se non dovesse recuperare Rabiot.

ronaldo-pirlo-infortunio-lazio-juve

fonte: ilbianconero.com