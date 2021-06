400 milioni per la Juve, ecco a cosa serviranno

400 milioni per la Juve – Arrivano conferme: la Juventus dovrebbe varare un aumento di capitale nel prossimo autunno/inverno. Se ne parla e se ne scrive da tempo e ieri si è aggiunto al coro delle indiscrezioni “Il Sole 24 Ore” che ha ipotizzato in un suo articolo una ricapitalizzazione per il club bianconero dai 300 ai 400 milioni di euro.

Un’iniezione di denaro fresco per contrastare i devastanti effetti del Covid che ha bruciato buona parte dell’aumento di capitale da 300 milioni, effettuato nel gennaio del 2020.

400 milioni per la Juve, nuova ricapitalizzazione

Ora il club sta per chiudere un bilancio con un forte passivo (la semestrale ha chiuso con una perdita netta di 113,7 milioni), dopo che anche il precedente esercizio si era chiuso in rosso. La situazione debitoria è sotto controllo (le banche danno pieno credito al club, che ha immobilizzazioni solide e convincenti), ma ha raggiunto (a fine 2020) i 357,8 milioni. (…)

Ma questi soldi serviranno per il mercato? In modo indiretto si può anche rispondere sì, ma sarebbe fuorviante sostenere che i 350/400 milioni in arrivo possono essere il fondo per dare l’assalto ad Haaland o Mbappè.

Intanto perché arriveranno dopo la campagna acquisti, ma soprattutto perché l’idea è quella di dare solidità economica alla Juventus per portare avanti il progetto del nuovo ciclo, improntato ai giovani e a una maggiore sostenibilità del monte ingaggi.

Detto ciò è chiaro che se nei prossimi mesi arrivasse la conferma ufficiale dell’aumento di capitale, il segnale sarebbe forte anche sul fronte del calciomercato, dove potrebbero non essere necessari sacrifici tecnici dolorosi, ma potrebbero proseguire gli investimenti.

agnelli-allegri

fonte: tuttosport.com