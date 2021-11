Aria di rivoluzione nello streaming. La piattaforma Dazn, che si è aggiudicata la trasmissione delle gare di Serie A, potrebbe presto sconvolgere il panorama degli abbonamenti. L’azienda, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, starebbe per dire stop alla “concurrency”, ossia alla possibilità di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto sue due utenze collegate a uno stesso abbonamento.

STOP ALLA CONDIVISIONE – Nei fatti, non dovrebbe più essere possibile condividere un abbonamento. A quanto risulta al Sole 24 Ore, la piattaforma guidata in Italia da Veronica Diquattro (che è anche nel board del Gruppo 24 Ore) vuole fermare l’accesso a due device che si trovano a distanza l’uno dall’altro. Se ci si trova collegati alla stessa rete fissa si potrà continuare. Per chi divide un abbonamento a distanza, però, sarebbe comunque inutile.

Abbonamento DAZN, proteste dei tifosi

DIRITTO DI RECESSO – Gli abbonati dovrebbero dunque presto ricevere la comunicazione da Dazn: avranno a disposizione 30 giorni dall’arrivo della lettera per effettuare, eventualmente, il diritto di recesso. La “rivoluzione” dovrebbe avvenire già a partire da metà dicembre, quindi a campionato in corso. Il motivo della decisione “viene considerata anche nell’interesse della Lega Serie A e dei presidenti dei club, perché in questo modo si colpisce l’utilizzo fraudolento degli accessi a Dazn e si arresta un fenomeno che, nei fatti, riduce il valore dei diritti”. La sensazione, però, è che sia dettata anche dal fatto che Dazn ha registrato un flop negli abbonamenti: sarebbero circa 1,2 milioni. Secondo il Sole, l’azienda avrebbe ​riscontrato “un 20% di media di utilizzi fraudolenti di questa “doppia utenza contemporanea'”.

QUANTO COSTA UN ABBONAMENTO – Qualora vogliate abbonarvi a Dazn per guardare la Serie A in esclusiva, attualmente il costo è di 29,99 euro al mese. Inutile dire che i tifosi sui social siano già in rivolta.

fonte: ilbianconero.com