Abraham salta Juve Roma? Ansia anche per Pellegrini

Abraham salta Juve Roma? Infortunio, febbre, rientri: la Roma rischia l’emergenza contro la Juventus. Poco prima delle 23 arrivano da Wembley immagini che allarmano seriamente l’ambiente giallorosso: Tammy Abraham esce zoppicando dal campo, aiutato dal massaggiatore.

Un problema muscolare, è apparso subito, che sarà verificato meglio nelle prossime ore, ma che non lascia sperare niente di buono per l’impegno di domenica contro la Juve, racconta il Corriere dello Sport.

Abraham salta Juve Roma? Le ipotesi

Abraham era entrato nel finale per sbloccare la gara ferma sull’1-1, ma si è fermato dopo appena 16′. Abraham rientrerà oggi in Italia con la speranza di non aver riportato guai rilevanti e farà gli esami del caso. C’è un dubbio anche sulla tipologia dell’infortunio, con la Gazzetta che racconta anche di un problema alla caviglia per lui.

GLI ALTRI – Ma a rischio per la Juve c’è anche il capitano della Roma: Lorenzo Pellegrini. E’ tornato dalla Nazionale con qualche linea di febbre, non è andato a Trigoria ed è rimasto a casa, sottoponendosi a un tampone a scopo precauzionale che è risultato negativo.

Durante l’inverno aveva avuto il Covid e ha avuto bisogno di tempo per tornare in forma. Resta il dubbio per domenica, nonostante l’ottimismo.

L’ultimo dubbio riguarda Viña, che tornerà dall’Uruguay soltanto sabato in tarda mattinata, a 36 ore dalla sfida con la Juventus, come i sudamericani bianconeri. Per sostituirlo è pronto Calafiori. Smalling, infine, si rivedrà a novembre, fermato qualche giorno fa da una lesione muscolare. Per la Roma sarà un esame di maturità, in uno stadio dove ha perso dieci delle undici partite giocate.

fonte: ilbianconero.com