Adani: “Adesso la Juve è una super squadra, deve andare a prendere l’Inter”

Adani – Le parole di Lele Adani alla Bobo Tv:

VLAHOVIC – “Ha inventato un gol, pensa a fare gol in ogni secondo della sua vita, in quel momento ha deciso che il pallone doveva andare lì. Lui si merita l’entusiasmo che c’è già nello stadio”



ATALANTA-JUVE – “Ieri l’Atalanta ha fatto diversi errori e quella di domenica è una partita incerta. La Dea può esaltarsi nelle difficoltà e può stupire, per sua natura. Boga deve connettersi ma è uno che salta l’uomo. Il pronostico è a favore della Juve, domenica la partita ha un peso vero, il tempo è finito”.

Adani parla dopo Juve Sassuolo



CONTRO IL SASSUOLO – “La Juve poteva fare 4 gol, la Juve adesso produce, ha riferimenti, gli interpreti vogliono giocare insieme. Tornando al Verona, le situazioni che hanno portato ai gol e alle occasioni si vede questo. Vlahovic ti sta addosso al modo in cui il difensore gli sta addosso, ti sta al collo, se ti addormenti un secondo va via, va in giro a mangiare polpacci. Quando Cuadrado è andato dietro, la Juve saliva con gli esterni e stringeva con Dybala e Morata è una super squadra”.

OBIETTIVI – “Adesso tutti dicono che il quarto posto è troppo poco. Noi lo dicevamo prima, se lo dici dopo è inutile. La Juve deve andare a prendere l’Inter”.

adani-allegri

fonte: ilbianconero.com