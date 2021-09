Adani: “Alla Juve vedo urla, richiami e alibi”

La spietata disamina di Lele Adani sulla Juventus alla BoboTv di Twitch: “Se non c’è ordine, se manca una guida nel quotidiano, anche i giocatori più bravi non possono inventare gioco. Il gioco si prova, si cresce dentro il lavoro per arrivarci. Se dobbiamo analizzare e valutare un determinato tipo di calcio, non possiamo non affermare che ci siano difficoltà. La Juve in passato non aveva avversarie come le milanesi”.

“La squadra è sempre più forte delle altre, a maggior ragione con i 5 cambi. Invece deve ringraziare Szczesny, che ha salvato col Milan e con lo Spezia. Bisogna aspettare, ma anche valutare i problemi: io sento parlare di classifica, fame, intensità, mai di gioco e movimenti. Vedo solo urla e richiami, ma non un percorso”.

“Tutti si vogliono liberare del pallone, ma il pallone non si butta via, non può farlo la Juve. Un conto è partire male, ma così male non me lo aspettavo. Vedo solo scuse e alibi: penso a Ronaldo che è stato criticato perché non ripiegava, oggi sento dire che Chiesa è troppo giovane, Kean è svogliato, Rabiot non può fare l’esterno, Kulusevski non fa quello che dice l’allenatore. È troppo brutta per essere vera e c’è qualcosa che non torna”.

fonte: ilbianconero.com