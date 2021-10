Adani attacca Juve: “Calcia 15 volte in un mese, con l’Inter il peggior spot possibile”

Adani attacca Juve: “Calcia 15 volte in un mese, con l’Inter il...

Adani attacca Juve – Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani ha criticato Inter e Juventus per le rispettive prestazioni nel derby d’Italia: “I tifosi di tutto il mondo hanno visto il più brutto spettacolo possibile del calcio italiano, non ci sarebbe stato uno spot peggiore a livello mondiale per la nostra Serie A”.

Adani attacca Juve, le parole alla Bobo Tv

“Ho visto i calciatori ridere e scherzare alla fine dell’incontro, ma come si fa? Questa non può essere l’offerta dell’Italia al mondo. Nessuno ha meritato ieri, nessuno ha espresso calcio”.

CONTRO LA JUVE – Sui bianconeri ha aggiunto: “La Juventus è uscita per due anni agli ottavi e uno ai quarti di finale di Champions. Ma che gioco è il suo? Ma che spettacolo è stato il derby d’Italia? Nella partita fra Manchester United e Liverpool ci sono stati 25 tiri in 30 minuti, la Juve se va bene fa 15 tiri in un mese“.

adani-allegri

fonte: ilbianconero.com