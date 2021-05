Addio a Tarcisio Burgnich, muore lo storico ex Inter

Addio a Tarcisio Burgnich – Si è spento a 82 anni Tarcisio Burgnich. L’ex difensore, tra le altre, di Udinese, Juventus, Palermo, Napoli e soprattutto Inter, cui ha legato in modo particolare il suo nome, diventando uno dei protagonisti della Grande Inter di Helenio Herrera.

In quella squadra leggendaria era soprannominato la “Roccia”, purtroppo è scomparso nella notte dopo una lunga malattia. Grande carriera anche in Nazionale, dove si era laureato campione d’Europa nel 1968, oltre a essere vicecampione del mondo in Messico nel 1970.

Un Mondiale perso in finale contro il Brasile, dopo aver superato (da titolare) la Germania in semifinale 4-3, in quella che è stata definita la partita del secolo.

fonte: tuttosport.com