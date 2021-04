Agnelli incontra Allegri, hanno visto il derby insieme!

Agnelli incontra Allegri – Nell’edizione odierna de Il Giornale, Tony Damascelli ha raccontato un retroscena curioso, che si lega a doppio filo con il destino di Andrea Pirlo.

O almeno potrebbe. “Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tivvù il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli – le parole del giornalista -.

Agnelli incontra Allegri, ecco cos’è successo

L’incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti; Pirlo è stato un maestro, in campo, ma in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose“.

Il derby è andato avanti, è terminato sul pari e Max ha salutato un vecchio amico. Per il momento. Come raccontato da Tuttosport, lo spettro dell’ex allenatore resta sempre fisso lì. E una chiamata da Torino, no, non la disdegnerebbe.

fonte: ilbianconero.com