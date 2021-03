Alex Sandro intervista: “Vogliamo scudetto e Coppa Italia”

Alex Sandro intervista – Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juve riparte dal campionato e dalla sfida in programma domenica alle 18 alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Alex Sandro, però, fa un passo indietro e ai microfoni di Sky Sport a proposito del ko contro il Porto ammette:

“Dopo la partita Cristiano Ronaldo era triste come tutti. Volevamo tanto passare il turno, lui era triste come gli altri ma già oggi si è allenato bene, voleva spingere perchè sa che in questa stagione ci sono ancora altre cose da vincere”.

Alex Sandro intervista, le parole alla vigilia del Cagliari

I bianconeri, infatti, sono ancora in corsa per lo scudetto (l’Inter capolista è a +10 ma la Juve deve recuperare il match dell’Allianz Stadium contro il Torino), quello che sarebbe il decimo di fila per la Vecchia Signora, e il 19 maggio affronterà l’Atalanta nella finale di Coppa Italia: “Tutti noi sappiamo quello che vogliamo, abbiamo ancora davanti il ??campionato e una finale di Coppa Italia e lavoreremo per questo”, conclude Alex Sandro.

alex-sandro-verona-juve

fonte: tuttosport.com