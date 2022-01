Alex Sandro positivo al Covid: il comunicato

Alex Sandro positivo – Alex Sandro è positivo al Covid. A comunicarlo è stato una nota ufficiale apparsa sul sito della Seleçao brasiliana.

Alex Sandro positivo, comunicato dal Brasile

Il terzino bianconero, convocato per le qualificazioni al Mondiale che si stanno svolgendo in Sudamerica, è asintomatico e farà la quarantena in Brasile.

IL COMUNICATO – “Il terzino sinistro Alex Sandro è stato testato positivo per Covid-19 dopo i test condotti domenica scorsa (30) e non sarà disponibile per l’allenatore Tite per la partita contro il Paraguay”.

“Assistito dal dipartimento medico della squadra nazionale brasiliana, Alex Sandro è asintomatico e servirà la quarantena in Brasile”.

alex-sandro-chelsea

fonte: ilbianconero.com