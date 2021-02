Alex Sandro salta finale Coppa Italia – La Juventus stasera all’Allianz Stadium, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, era chiamata a difendere la vittoria per 2-1 maturata la scorsa settimana a San Siro contro l’Inter.

Una prova di maturità per una squadra che con la Roma ha mostrato di non essere solo “liquida” ma anche “solida”. I nerazzurri premono subito sull’acceleratore e mandano spesso in apnea la costruzione dal basso bianconera.

Alex Sandro salta finale Coppa Italia, era diffidato

Soprattutto Hakimi è una locomotiva sulla fascia destra, ma la difesa della Juve, invalicabile Demiral in testa, ha respinto al mittente ogni tentativo e ha chiuso sullo 0-0. Dopo quella raggiunta da Sarri (e poi persa col Napoli) la scorsa stagione, è la seconda finale consecutiva nella coppa nazionale.

Andrea Pirlo il 19 maggio avrà l’opportunità di conquistare il suo secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana, alla primissima esperienza da allenatore. L’avversaria scaturirà dall’altra semifinale, in programma domani sera, tra Napoli e Atalanta. ​In questa partita non ci sarà Alex Sandro, che sarà squalificato dopo l’ammonizione di questa sera. Il brasiliano era diffidato.