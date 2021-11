Allarme Italia, novità su Bonucci e Chiellini

Allarme Italia – “L’Italia senza Chiellini e Bonucci”. Titola così Tuttosport, che racconta come i due centrali bianconeri non saranno a disposizione di Mancini per la sfida importantissima contro la Svizzera, decisiva per la qualificazione al Mondiale.

Come scrive il quotidiano, il forfait di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci (risentimento per il capitano, affaticamento muscolare per il secondo) contro la Fiorentina crea problemi anche al ct dell’Italia Roberto Mancini che dovrà rinunciare al muro bianconero per la difficile sfida, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022, contro la Svizzera (venerdì all’Olimpico di Roma), con cui gli azzurri condividono la vetta del girone C, a quota 14 punti. I due difensori risponderanno alla convocazione dell’Italia e dopo le visite mediche a Coverciano dovrebbero fare ritorno a Torino.

Allarme Italia, le ultime su Bonucci e Chiellini

GLI ALTRI – Out ancora Moise Kean, che rientrerà dall’infortunio dopo la sosta, mentre saranno presenti Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Sono 14 i nazionali bianconeri: Adrien Rabiot per la Francia, Aaron Ramsey per il Galles, Dejan Kulusevski per la Svezia, Alvaro Morata per la Spagna e Matthijs de Ligt per l’Olanda.

Wojciech Szczesny dovrebbe fare lo stesso percorso di Bonucci e Chiellini: out con la Fiorentina per una contusione al costato, dovrebbe presentarsi nel ritiro della Polonia, ma poi rientrare in Italia. Tutti termineranno gli impegni tra lunedì e martedì 15-16 novembre e dopo un giorno di riposo riprenderanno ad allenarsi in vista della trasferta di sabato 20 novembre all’Olimpico di Roma contro la Lazio.

A questi si aggiungono i sei sudamericani: Juan Cuadrado, Danilo, Dybala, Bentancur, Alex Sandro (uscito al 45′ per un problema all’adduttore) e Matias Soulé. Ultimo della lista lo statunitense Weston McKennie. Saranno tutti di nuovo a disposizione di Allegri giovedì 18 novembre.

chiellini-mascherina-italia

fonte: ilbianconero.com