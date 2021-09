Allarme Juve – Max Allegri aspetta i suoi ragazzi alla Continassa. Pochi ne ha a disposizione attualmente, tanti conta di ritrovarne nei prossimi giorni, anche se come spesso accade durante e dopo la sosta per le nazionali bisogna fare la conta dei presenti, degli arruolabili e dei possibili infortunati. Oltre a Bentancur, che già due volte in questi giorni ha spaventato lo staff bianconero, ora è scattato anche l’allarme Federico Chiesa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, in vista di Napoli non dovrà gestire solo il complesso rientro dei sudamericani dalla pausa nazionale, praticamente nessuno di loro sarà a disposizione, ma anche il guaio a un flessore per Federico Chiesa. L’esterno soffre di un problema alla gamba, ma resta nel ritiro della Nazionale, anche se la rosea assicura: “Sarà out questa sera”, così come il resto del tridente composto da Immobile e Insigne, già rientrati a casa.



Allarme Juve, il problema verso Napoli



VERSO NAPOLI – Allegri, intanto, da oggi rivedrà Weston McKennie dopo il caos con gli Stati Uniti, oltre a Matthijs de Ligt e Adrien Rabiot, da domani gli azzurri con Morata, Kulusevski e Szczesny.

Solo venerdì i sudamericani: Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Torneranno venerdì in giornata e saranno in Italia all’ora di cena, quando la Juventus sarà a Napoli per la classica serata di vigilia. Impossibile schierare tutti dall’inizio, forse qualcuno potrà andare in panchina, altri saranno da preservare per la partita di martedì in casa del Malmoe.

