Allegri a DAZN: “Fuori dalla lotta scudetto? Era già ufficiale”

Allegri a DAZN – Max Allegri parla a DAZN dopo Atalanta-Juve.

SCAMPATO PERICOLO – “Stavo ascoltando voi, Marcolin tirava solo d’interno eh! Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente. Sbagliato tanto in fase realizzativa, tanti ultimi passaggi. Tre minuti poi nel terrore a fine primo tempo, poi loro sono ripartiti. Abbiamo rischiato di capitolare e De Ligt si è immolato due volte. Il secondo tempo è stato buono, come il primo. Sulla palla nostra, dove dovevamo fare gol noi, abbiamo sbagliato palla con Vlahovic. Malinovskyi ha fatto un gol meraviglioso, poi la squadra ci ha creduto fino alla fine, una partita straordinaria”.

IL TRIDENTE – “Bene, aprivano molto gli spazi per Morata e Dybala. Hanno fatto buone triangolazioni, anche lunghe. La prima occasione è stata un bel triangolo chiuso per McKennie e Dybala. La stessa occasione era capitata poco prima. Poi ci siamo ammucchiati troppo, non abbiamo usato l’ampiezza e nella confusione ti saltano addosso, devi essere bravo a giocare la palla veloce, giocando alle spalle. Buona partita per tutti, tecnicamente anche piacevole. Alla fine un po’ meno perché perdevi 1-0, il paradosso del calcio è che giochi bene e rischi di perdere. Punto importante, ci tenevamo a vincere, ma sapevamo che l’Atalanta è diretta concorrente e abbiamo allungato striscia positiva”.

Allegri a DAZN, le parole dopo Atalanta Juve

LOTTA SULL’ATALANTA – “Scudetto? Era ufficiale prima che eravamo fuori, troppi punti da recuperare, devi sempre vincere ed era impossibile. Pensiamo al quarto posto e cerchiamo di migliorare le prestazioni. Stasera dov’è che dobbiamo fare un salto davanti? Quando la palla è buona per fare gol, o l’ultimo passaggio, serve avere attenzione e precisione per tramutare in gol le azioni. Non che si possa fare sempre, ma ci sono momenti per la zampata. Le campane non suonano a morto, dico io… stavolta non ce l’abbiamo fatta”

ZAKARIA – “Perché tenerlo fuori? Aveva giocato due partite, McKennie stava bene. Oggi c’erano tanti spazi da aggredire, è stato bravo e ha fatto buona partita. Lui veniva da due partite importanti, c’era bisogno di gamba e McKennie e Rabiot hanno fatto una buona partita”.

COME SI VINCE IL CAMPIONATO – “Miglior attacco o difesa? Credo che in testa ci sia miglior attacco e miglior difesa. Negli ultimi 12 anni magari solo Sarri ha vinto senza la miglior difesa, ma è stato un campionato diverso. Per me lo vince l’Inter, con rispetto per Milan e Napoli. E’ la squadra più forte, non è che gufo, è così. Più forti della Juve? In questo momento sì, abbiamo perso punti all’andata, magari vincendo oggi ci divertivamo, o avendo quattro punti in più. Vlahovic nella rifinitura? Vlahovic ha 22 anni, è da un mese alla Juve, il passo in avanti a parte i controlli è non innervosirsi se non gli riescono le cose che sa fare. Poi quando capita la palla giusta serve passarla bene e fare gol”.

allegri-intervista-dazn

fonte: ilbianconero.com