Allegri a JTV: “Visto cos’è successo con la Fiorentina?”

Massimiliano Allegri commenta anche a JTV la vittoria per 1-0 della sua Juventus contro la Fiorentina: “Questa vittoria l’abbiamo cercata e averla ottenuta ci rende felici per il risultato, ma molto più arrabbiati per i punti persi per strada in precedenza per mancanza di cattiveria in certi punti della partita”.

“Non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché siamo ancora molto lontani dai primi posti in classifica. Ciò detto, stasera abbiamo fatto una bella vittoria sotto il piano tecnico e caratteriale, contro un’avversaria che gioca molto bene. Al 70′ c’è stato un momento in cui potevamo crollare mentalmente, invece abbiamo tenuto botta e quello è stato un bel passaggio”.

Allegri a JTV, intervista post Fiorentina

LA DIFESA E NON SOLO – “Quella di oggi è stata una bella partita anche fisicamente, col Sassuolo avevamo perso tutti i contrasti, con tanto di disattenzione nell’azione finale, mentre contro la Fiorentina li abbiamo vinti tutti. Tutti oggi hanno dato davvero il massimo. Sono contento per Rugani che non giocava da tanto, per Pellegrini che è entrato con personalità, per Perin che ha fatto una bella partita… Ci sono tante componenti positive, ma non abbiamo di certo risolto ogni problema. E i problemi si risolvono vincendo le partite e migliorando la classifica”.

COSA SUCCEDE ADESSO – “La normalità della Juve è vincere una partita, metterla da parte e pensare a quella dopo. Ora durante la sosta dobbiamo recuperare, è stato un mese difficile, fatto di tante partite ed energie nervose spese per il tentativo di rimonta in classifica, e la sconfitta col Verona seguita a quella col Sassuolo al 95’… Questa sosta arriva proprio a puntino!”.

MESSAGGIO FONDAMENTALE – “Se vogliamo essere una squadra seria che punta allo scudetto, non devono succedere le cose accadute a Udine, con l’Empoli, col Sassuolo e col Verona, perché sono punti persi che condizionano una stagione e così diventi una squadra che vince o perde e può succedere di tutto. Stasera difficilmente la Fiorentina poteva far gol, i contrasti e l’attenzione erano diverse. Poi in mezzo arrivano le giocate tecniche che questa squadra ha, ma senza quelle cose lì poi non puoi fare il resto”.

