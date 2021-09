Allegri a JTV: “Nei big match vanno messe da parte le questioni personali!”

Allegri a JTV – Il commento di Juventus-Milan 1-1 a JTV da parte di Massimiliano Allegri: “Stasera abbiamo fatto una buona partita sotto l’aspetto tecnico nel primo tempo. Nella ripresa dovevamo gestire meglio il pallone, non si può subire gol con questa facilità nonappena abbassiamo un po’ l’attenzione!”.

Allegri a JTV, le parole del tecnico

“Gli avversari hanno iniziato a spingere per pareggiare e noi ci siamo abbassati, e questo di per sé non è un problema, solo che queste partite alla fine le devi portare a casa.”

COSA MIGLIORARE? – “Bisogna capire velocemente che vanno messe da parte le questioni personali e lavorare per la squadra. In partite difficili e da vincere come queste, c’è da giocare diversamente che in altre gare. Rabiot e altri singoli hanno fatto una grandissima partita, ma dobbiamo migliorare in quei frangenti lì”.

allegri-intervista-dazn

fonte: ilbianconero.com