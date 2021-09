Allegri a Sky: “Ho un’idea strana per Juve Chelsea”

Allegri a Sky – Prima della tradizionale conferenza pre partita, Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di Sky Sport, per presentare il big match di domani contro il Chelsea: “Il Chelsea è una squadra molto solida, sono Campioni d’Europa, Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sono forti in contropiede e ci vorrà una partita di alto livello. Domani sera ci vorrà una partita di pazienza, di difesa e di tecnica”.

Allegri a Sky, le parole del tecnico alla vigilia di Juve Chelsea

FORMAZIONE – “La formazione di domani? Ho un po’ di dubbi a riguardo, mi è venuta in mente un’idea strana venendo qui allo stadio e penso di cambiare qualcosa per domani. Rabiot? Sta bene. Kean o Klusevski vice Dybala? dipende, non ho ancora scelto chi giocherà”

DOMENICA – “La cosa positiva è stata che dopo il loro gol ci sarebbe potuto essere il contraccolpo psicologico, invece siamo rientrati e stavamo per fare il 4 a 1. In alcuni momenti bisogna essere più squadra. Quando gli avversari hanno la palla non dobbiamo sfaldarci”.

allegri-intervista-dazn

fonte: ilbianconero.com