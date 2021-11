Allegri a Sky: “Voglio dire una cosa ai tifosi Juve”

L’allenatoredella Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit.

“Ora pensare al campionato non serve a niente. Domani abbiamo una partita importante, l’altra volta è andata bene, domani abbiamo due risultati su tre che ci permetterebbero di passare il turno”, le parole del tecnico.

“Non sarà una partita semplice, dovremo affrontarla con lucidità facendo meglio nella fase difensiva. Oggi saremmo stati insieme lo stesso, abbiamo tempo per guardare video, analizzare un po’ di cose. Fino a settimana scorsa sembrava che la Juve fosse uscita dai problemi ma non è così. Vuol dire che non abbiamo equilibrio, siamo caduti e dobbiamo rialzarci”.



“Bisogna rendersi conto che abbiamo una responsabilità importante: siamo alla Juventus, le partite si possono perdere, ma abbiamo preso 15 gol in campionato di cui 6 con squadre che – con tutto il rispetto – giocano per gli ultimi posti: qualcosa a livello di equilibrio ci manca”.



E sui possibili titolari per la sfida di Champions: “De Ligt e Chiesa stanno bene, sono fuori solo Ramsey e De Sciglio, domani decido. Morata gioca sicuramente, si sta impegnando e sta lavorando per la squadra: ha bisogno di un gol per sbloccarsi, perchè poi magari la condizione psicologica cambia l’umore”.

fonte: ilbianconero.com