Allegri alla Juve, chiamerà Dybala per il rinnovo

Allegri alla Juve – Il primo punto all’ordine della sua rivoluzione. Massimiliano Allegri chiamerà Paulo Dybala, così racconta La Gazzetta dello Sport.

Il nuovo tecnico della Juventus, dopo la giornata dell’ufficializzazione e il ritorno fugace nella sua Livorno, ha già stilato il piano per la riappropriazione del mondo Juventus. E vuole partire ancora una volta dal suo dieci.

Allegri alla Juve, il gesto per Dybala

CONTATTO CON DYBALA – Come racconta Gazzetta, l’obiettivo è far dimenticare a Paulo i due nani difficili – con lui nel 2018-2019 non è stata tutta rose e fiori e con Pirlo ha faticato parecchio per colpe certamente non sue, né dell’allenatore – e vuole farlo tornare un giocatore assolutamente centrale, “di livello europeo”.

Dunque, consentire nuovamente all’argentino di essere parte fondamentale del progetto Juventus. Così riparte. Da una chiamata al più forte. E, si spera, da un’opera di convincimento importante per un rinnovo che sembrava ormai perduto.

fonte: ilbianconero.com