Allegri bis Juve, tra nove giorni il raduno

Allegri bis Juve – Tra nove giorni scatta la nuova stagione della Juventus: l’appuntamento per l’Allegri bis è fissato per mercoledì 14 luglio, giorno del raduno, anche se alla Continassa saranno davvero pochi i bianconeri che si presenteranno per le visite mediche e per cominciare a sudare con gli esercizi fisici e gli allenamenti.

A causa degli Europei e della Coppa America, sono sedici gli juventini che in quella data saranno in vacanza, da Cristiano Ronaldo a Giorgio Chiellini, da Juan Cuadrado a Danilo, godendosi le tre settimane di relax come da contratto.

Si fa prima a indicare chi risponderà alla chiamata del tecnico livornese: Paulo Dybala, atteso in Italia già il prossimo week end, Weston McKennie, Arthur Melo, Carlo Pinsoglio, Gianluca Frabotta.

Allegri bis Juve, inizia la nuova stagione

E qui finiscono i nomi della prima squadra: a loro però si aggregheranno sia i ragazzi dell’Under 23, alcuni dei quali hanno già debuttato in Serie A (Dragusin, Fagioli, Rafia, che ha esordito, con gol, in Coppa Italia, Felix Correia, Di Pardo, Da Graca), e che Massimiliano Allegri non vede l’ora di poter valutare di persona per poi decidere del loro futuro, sia i giocatori di proprietà della Juventus che sono rientrati dai prestiti (Rugani, De Sciglio, Perin, Pellegrini).

Anche per loro il ritiro sarà una sorta di spartiacque tra la possibilità di restare in bianconero oppure di lasciare Torino, in base a esigenze tattiche e a opportunità di mercato.

Nonostante l’arrivo scaglionato dei giocatori da metà fino alla fine di luglio, Allegri non si scoraggia ed è pronto ad accoglierli a braccia aperte. La preparazione estiva soddisfa parecchio il tecnico toscano, che non ha mai amato i tour estivi nell’altro capo del mondo o i tornei di lusso per sponsorizzare il brand in Oriente e negli States, con la squadra costretta a giorni di voli intercontinentali.

L’idea di poter sempre lavorare nella quiete del centro sportivo bianconero, con tutta la struttura a disposizione, lo galvanizza parecchio. E, come sottolineano le persone che lo hanno incontrato in queste ultime settimane di vacanza, non vede l’ora di poter ricominciare dopo due annate di inattività.

