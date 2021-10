Allegri conferenza: “Rigore? Fallo di Mkhitaryan”

Allegri conferenza – Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria della Juventus sulla Roma.

PASSO AVANTI – “Sì, abbiamo fatto un passo in classifica. Abbiamo preso il gruppetto in testa. Stasera importante perché se non vincevi ti allontanavi. Contro una Roma che ha tecnica, forza, che non meritava di perdere. La Juve ha fatto una bella partita, tecnicamente pulita. Ma vicino all’area bisogna fare scelte migliori, determinare di più. A campo aperto, con le caratteristiche dei giocatori, facciamo cose importanti. La squadra ha difeso bene, abbiamo cercato di aggredire alti ma sono stati alti. Hanno giocatori forti, Mkhitaryan intorno che girava… siamo andati in difficoltà. Poi la squadra ha fatto una partita buona. L’episodio determina e decide”.

DOPO L’1-0 – “In alcune circostanze cercavamo la giocata risolutiva, poi abbiamo preso contropiedi. Quando vinci la palla ce l’hai te, devi andare lì a colpo sicuro. Nella ripresa abbiamo gestito la palla, ci sono stati bei interventi con Chiellini, Bonucci, De Sciglio… la squadra voleva portare a casa il risultato”.

TERZO 1-0 – “Difesa e classifica sistemati prima del tempo? Diciamo che quando avremo finito queste 7 partite, e la Champions bisogna sistemarla perché se facciamo due risultati positivi ci assicuriamo quasi il passaggio. Alla sosta vedremo dove siamo. Dopo la sosta, vi dico lo step successivo per rientrare a combattere per il campionato. Miriamo a chi c’è davanti, domenica c’è Inter-Juve. Stasera era molto più importante per fare il salto e attaccarsi a quel gruppetto”.

CONTRIBUTO DI TUTTI – “Il giocatore è bravo o è scarso, non è che diventa bravo o scarso a seconda di come giochi. Le qualità di Kean, Bernardeschi, De Sciglio le conoscono tutti. Poi ci sono annate in cui si fa meglio o peggio. Lo stesso Szczesny: era stato impallinato da tutti, non è che era diventato scarso. E’ un portiere di valore internazionale. Non è che per due errori si fa scarso. Si è rimesso. A livello psicologico doveva stare sereno, sarebbe tornato certamente a quelle prestazione. Ma tutti hanno fatto bene”.

Allegri conferenza, le parole dopo Juve Roma

ARTHUR – “Non sta al 100%, sta al 100% in questo momento. E’ entrato, ha preso la palla, falli. Ha aiutato Locatelli e Bentancur in questa fase”.

SVILUPPO ROMA – “Ci sta anche lo sviluppo della Roma, ci sono avversari che hanno fatto molto bene. Cross mai puliti, però. Abbiamo difeso bene, rischiato solo su ripartenze, poi abbiamo in maniera ordinata”.

CHIESA – “Si è messo a disposizione della squadra, poi non è che può avere un rendimento alto. A volte ha una prestazione al di sotto delle possibilità. Ma si è messo a disposizione, ha corso, ha giocato tanto dall’inizio. Poi con le sostituzioni ho messo Kulusevski con una gamba fresca”.

DE LIGT – “Domani mattina farà altri accertamenti. Ieri abbiamo fatto allenamento, c’è stato 5 minuti di riscaldamento, partitella con le mani, e vedo De Ligt che non si muoveva. Poi è arrivato il fastidio all’adduttore. Vediamo domattina. Anch’io sono rimasto sorpreso. Ma ci sta, eh. Non è successo niente”:

CHI RECUPERA – “L’unico da vedere è Chiellini, che ha fatto partita intensa stasera, a 3 giorni dall’altra. I sudamericani: Alex Sandro sarà a disposizione, Cuadrado e Danilo grandi partite. Vediamo martedì chi è che è più riposato. Stanno tutti bene. McKennie non ha giocato, Arthur aumenterà il minutaggio. Kulusevski ha giocato poco. Ma fino a martedì è difficile dirlo”.

RIGORE – “Non ho visto nulla, parlato con nessuno. Ho solo sentito che l’arbitro abbia dato rigore, e poi c’è stato il rigore, ma credo ci sia stato un fallo di Mkhitaryan prima. Credo, però. Non ho visto nulla”.

allegri-intervista-dazn

fonte: ilbianconero.com