Allegri furioso dopo Juve Sassuolo, ecco cos’ha avvertito

Allegri furioso dopo Juve Sassuolo – La Juventus è a 13 punti dalla testa della classifica. Questo basterebbe per capire che molto, moltissimo non funziona. Non serve pensare allo scudetto, dice Allegri con ragione, perché la Juve ha un problema più grave, di testa e di gestione di ogni momento.

Motivo per cui serve come prima cosa recuperare la concentrazione di una squadra in cui è calata un po’ la tensione dopo la serie positiva con la quale sembrava essere uscita dal tunnel del disastroso inizio. E troppo spesso accade.

Allegri furioso dopo Juve Sassuolo, il caso

Come riporta Tuttosport: da tecnico esperto quale è l’aveva annusata l’aria un po’ spensierata dalle parti della Continassa, aveva forte la sensazione della trappola in cui la squadra è cascata.

Ha il compito di riportare la disciplina e il rigore della Juventus dei nove scudetti consecutivi, ma la sconfitta di ieri ha fatto riemergere fantasmi dell’anno scorso… Ora Allegri vuole varare una stretta su atteggiamenti e concentrazione alla Continassa.

allegri-panchina-juve

fonte: ilbianconero.com