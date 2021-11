Allegri in conferenza: “Bene nel primo tempo. Kulusevski? Non stava bene”

Allegri in conferenza – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro il Chelsea. Ecco le parole raccolte da ilBianconero.com.

DEFINITI I VALORI DI CHELSEA E JUVE – “Il Chelsea è Campione d’Europa, non è che stasera doveva mostrare che squadra era. Abbiamo fatto una grande partita all’andata. Bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo calato attenzione e siamo stati puniti severamente.

Allegri in conferenza, le parole del tecnico

ARRABBIATO CON I RAGAZZI? – Non sono arrabbiato, diciamo che dovevamo giocare meglio nella ripresa.

LA FORMAZIONE – Kulusevski ieri è stato dal dentista e non si è allenato, non era in condizione, Paulo rientrava da un periodo e ha fatto mezz’ora che aveva nelle gambe, anche nel secondo tempo cambiando non siamo andati meglio. Non abbiamo perso 4-0 per i 4 centrocampisti, abbiamo fatto un buon primo tempo , il secondo senza attenzione siamo caduti”.

fonte: ilbianconero.com