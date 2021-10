Allegri in conferenza: “Perso la testa dopo l’1-1. Ora la classifica…””

Allegri in conferenza – Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, commenta il tonfo con il Sassuolo.

GLI OBIETTIVI – “Cambiano adesso? In questo momento parlarne non ha senso. Il numero uno è avere gestione diversa, quella fino al 75esimo della partita di oggi, compresa la partita di oggi. Una volta fatto il pari siamo stati disordinati, volevamo vincere singolarmente e abbiamo preso gol al 95esimo. Non dovrà più accadere. Se non riesci a vincere, non puoi perdere. Un punto ora sembra niente, ma può pesare nella stagione”.

LEGGEREZZA – “Limite a livello emotivo? Non è questione a livello emotivo. Dopo il 75esimo, l’inerzia era girata, devi avere tranquillità nel giocare. Se non trovi il secondo, non devi prendere il gol. Poi brutto da prendere. Bisogna lavorare e riflettere, assolutamente migliorare”.

MORATA – “Intanto è inutile parlare dei singoli, bisogna fare più gol, sennò è difficile vincere le partite. Create tante situazioni, è stata una partita sulla falsariga dell’Empoli. Tante occasioni e poi abbiamo pagato al 43′ anche se Perin aveva fatto una grande parata”.

Allegri in conferenza, le parole dopo Juve Sassuolo

SITUAZIONE FIUTATA – “Stasera più che errori tecnici ci sono stati errori di gestione della partita. Siamo diventati nevrotici, frenetici. Bisognava riempire meglio il campo e trovare una soluzione. Che non era facile per la difesa schierata. Ma non esiste prendere un gol del genere, non era l’ultima di campionato. Andava gestita meglio”.

PASSO INDIETRO – “Perché? Spiegare è difficile, c’è solo da migliorare e lavorare. Capire gli errori che non vanno fatti. La partita va giocata fino al 95′ con ordine. Dobbiamo farlo e ci lavoreremo, per migliorare”.

KAIO DAL 1′ – “Finita ora la partita, devo smaltire la sconfitta. Ci penserò domani alla formazione”.

DA ADESSO IN POI – “Non va guardata la classifica. Stasera avevamo la possibilità di fare un bel salto in avanti e non è stato fatto. C’è da lavorare, penseremo a Verona dove dobbiamo fare una buona partita, che è una squadra che gioca in pressione, corre, fa gol. Per venir via con un risultato positivo bisognerà fare una bella partita”

DE SCIGLIO – “Cadendo ha sentito una fitta dietro, non sa se è muscolare”.

QUALITA’ – “Non è che non sia emersa in mezzo al campo. E’ che fatto l’1-1 abbiamo perso la testa, troppo frenetici e volevamo vincere la partita. Serviva invece la soluzione offensiva. Abbiamo concesso campo a loro e loro sono bravi”.

