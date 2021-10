Allegri in conferenza: “Niente svolte, c’è da dare continuità!”

Allegri in conferenza – Le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa post Torino–Juventus:

QUARTA VITTORIA – “Bisogna cercare di fare una vittoria con più gol di scarto. Oggi non era semplice, il Torino ci ha creato difficoltà. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni belle, avremmo potuto averne di più se avessimo giocato meglio tecnicamente. Nella seconda parte se non avessimo vinto mi sarebbe dispiaciuto perché siamo migliorati tecnicamente. Non era facile. In questo momento abbiamo lo spirito giusto, chi è entrato ha determinato”

PRIMO TEMPO – “Nel primo tempo abbiamo sbagliato dei passaggi chiave. Kean ha fatto bene nella seconda parte di primo tempo, nella prima ha avuto delle difficoltà a gestire la palla e abbiamo sbagliato in uscita. In quel momento non riuscivamo a giocare e la squadra ha capito che si doveva difendere”.

Allegri in conferenza, le parole dopo il derby

KEAN – “Ho preferito mettere due in verticale, Chiesa e Bernardeschi perché loro non erano preparati e soprattutto per una questione tecnica”

PRIMO TEMPO – “Patito un po’ di pressione, ma non abbiamo subito molto, a parte la parata di Szczesny su Mandragora, abbiamo anche avuto diverse occasioni. Quando il Torino era nel massimo sforzo c’era da stare lì e difendere come la Juventus sa difendere quando vuole, aspettare la ripresa e prendere la partita in mano”

LOCATELLI – “Migliorato nel mettersi in posizione di regista davanti alla difesa, ha grandi margini”

PAUSA – “Un vantaggio, perché non si può sempre vincere. Arriva al momento giusto. Abbiamo interrotto la striscia di gol presi, c’è da complimentarmi con i ragazzi”

CHIESA – “Ha interpretato il ruolo bene dal punto di vista tecnico, una nota molto positiva. Bravo a gestire la palla”

SVOLTA – “Significa che siamo a 11 punti e abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo perso troppi punti all’inizio. Poi penseremo alle partite dopo la sosta. Non ci sono svolte, c’è da dare continuità”

fonte: ilbianconero.com