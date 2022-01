Allegri intervista DAZN: “Senza di me a Roma? Non ci sarà chi...

Allegri intervista DAZN – In esclusiva a DAZN, Allegri presenta Roma-Juve.

A ROMA – “Senza di me? Sono rafforzati, non c’è chi fa danni in panchina! Indipendentemente da questo la squadra deve essere pronta per una partita importante, di fascino. Arrivano da una sconfitta a Milano, con polemiche. Faranno una partita fisica, sarà difficile. Avranno voglia di rivalsa”.

ROMA DIVERSA – “Come si affronta? La Roma ha grandi individualità, un grande allenatore come José. In queste partite lui tira fuori il meglio, serve fare una grande partita”.

DE LIGT CENTRO-DESTRA – “Difesa a 3? Non ci ho pensato. Abbiamo quattro difensori e quelli devono giocare: due centrali e due terzini. Non ne abbiamo di più, giocheranno questi”.



300 TIRI – “E 28 gol? Sono pochi. E nel calcio conta la differenza reti. Siamo a più otto, con dieci gol in più la classifica sarebbe stata diversa. Non è successo e serve migliorare la classifica”.

MARGINE DI MIGLIORAMENTO – “A centrocampo? Rabiot ha fatto una buona partita sotto il punto di vista degli inserimenti, di accompagnare bene l’azione. Lì mi è piaciuto. E’ normale che bisogna migliorare con molta serenità e lucidità negli ultimi 30 metri”.

BERNARDESCHI – “Da mezzala? Sta facendo un po’ il centrocampista, un po’ mezzala ed esterno. Sta facendo una buona stagione. Credo che debba e voglia migliorare, di mettersi più al servizio della squadra. Ma sta facendo delle buone prestazioni e sono contento”.

QUESTIONI DA CHIUDERE – “Può influire? No, assolutamente. Fa parte del gioco. Il mercato è sempre aperto, i contratti sono da rinnovare. Conta solo il tappeto verde, il campo di calcio. Lì dobbiamo dimostrare che siamo bravi, che siamo la Juventus. Che siamo una grande squadra”.

fonte: ilbianconero.com