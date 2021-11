Allegri intervista: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi dopo il 4-0”

Massimiliano Allegri, a Sky Sport, ha commentato Chelsea-Juve.

DOPO LA SCONFITTA – “Fatto un bel primo tempo, nella ripresa hanno continuato a dare pressione, noi al secondo e terzo gol l’abbiamo preso in maniera leggera. Abbiamo concesso tanti calci d’angoli, loro sono forti. Potevamo far meglio in alcune situazioni. Dispiace aver preso 4 gol, l’obiettivo era stato raggiunto. Pensiamo a sabato”.

FORZARE – “Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso tanti palloni, cercando di verticalizzare subito. Dobbiamo lavorare, migliorare, spesso lo facciamo, quando giochi queste partite devi rallentare. La forza è notevole, sono i campioni, stanno bene fisicamente, hanno grande tecnica. Ripeto: nel primo tempo non ha fatto male, sono contento. Secondo e terzo gol entri in sfiducia, poi è arrivato il quarto”.

CON LUKAKU – “All’andata ha agevolato? Non è questo. All’andata fatta una partita completamente diversa, siamo stati più attenti in fase difensiva in 90′. Stasera fatto per 45 minuti, poi hai mollato. Nei dettagli subisci gol. Ma la squadra ha centrato l’obiettivo con due giornate di anticipo. Pensiamo all’Atalanta”.

SCORIE – “Ai ragazzi l’ho già detto, ho fatto i complimenti per il passaggio del turno. Non è che vinci a Roma e sei la più forte d’Europa. ci vuole equilibrio, calma, sappiamo pregi e difetti. Lavoriamo sui limiti, attraverso queste serate miglioreremo”.

fonte: ilbianconero.com