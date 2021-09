Allegri intervista oggi: “Grande fase difensiva contro i campioni d’Europa!”

Allegri intervista oggi – Un raggiante Massimiliano Allegri, galvanizzato dall’abbraccio di uno scatenato Patrice Evra dopo la vittoria della Juventus col Chelsea in Champions League, si è così espresso ai microfoni di Amazon Prime Video: “Di solito i marinai in tempesta trovano la via d’uscita… Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita contro i campioni d’Europa, bella fase difensiva, abbiamo sbagliato qualche passaggio ma abbiamo sofferto poco a parte occasione Lukaku e colpo di testa finale di Havertz. Abbiamo avuto anche noi occasioni in contropiede. Alla fine sono contento, due partite 6 punti senza subire gol: non abbiamo ipotecato la qualificazione agli ottavi, ma abbiamo fatto un bel passo in avanti. Rivoluzione tattica? Coi 3 davanti credevo di avere dei vantaggi, poi abbiamo avuto delle difficoltà e siamo andati meglio mettendo Chiesa centravanti e Bernardeschi dietro”.

BENTANCUR-LOCATELLI – “Vedremo, intanto aspetto il ritorno di Arthur e vediamo se riesco a dargli minutaggio contro la Roma dopo la sosta. Bentancur fatica a fare il regista, mentre Locatelli ha sempre giocato a 2 e stasera è stato molto bravo a proporsi, giocare palla e schermare Lukaku. Insieme hanno costituito un’ottima coppia. Rabiot ha iniziato non bene ma poi è cresciuto, non era semplice giocare al meglio la palla contro i campioni d’Europa”.

LA ‘VECCHIA’ JUVE – “A qualcuno può non piacere, ma per vincere devi anche saper soffrire, con voglia e con rabbia di voler portare a casa il risultato. Stasera la Juve ha interpretato veramente bene questa partita, con rispetto verso i campioni d’Europa concedendo pochi tiri e qualche cross, senza nessuna importante parata per Szczesny”.

fonte: ilbianconero.com