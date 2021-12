Allegri intervista Venezia: “2 punti buttati!”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match tra Juve e Venezia. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un primo tempo buono, abbiamo creato e tirato in porta. Poi un black-out, come successo a Salerno. Allora lì eravamo stati fortunati, loro avevano preso un palo. Oggi non riuscivamo più a giocare con la palla a terra, bastava far passare quel momento invece non siamo stati capaci di farlo e di portare a casa una vittoria importante. Loro avevano due centrali ammoniti, dovevamo attaccare e cercare il fallo. Abbiamo fatto tanti cross ma siamo stati poco precisi dentro l’area. Due punti buttati”.



E ancora: “Dybala? Purtroppo l’abbiamo rischiato, ora vediamo. Mercoledì era uscito, sembrava stesse meglio ma purtroppo… Non è tanto l’azione del gol, erano già 5-6 minuti che non uscivamo, Aramu è stato bravo a tirare e far gol. Noi abbiamo quel quarto d’ora in cui non capiamo che la partita diventa sporca, in quel momento bisognava saper leggere la partita, poi riprendere a giocare. Abbiamo rimesso il Venezia nella metà campo e non abbiamo più subito niente. Da cosa dipende? Da tante cose, abbiamo giocatori con meno esperienza, c’erano Kaio, Soulè…”

“In certi momenti siamo belli, ma quando c’è da stringere non riusciamo a differenziare il momento in cui c’è da giocare da quello in cui bisogna fare dei minuti brutti. Kaio? Ha fatto bene, si è dato da fare, nel secondo tempo tutta la squadra è stata un po’ molle. Volevo togliere Cuadrado perchè era in guerra con l’arbitro, poi ho cercato di mettere Bentancur che aveva un po’ di gamba, Bernardeschi è uscito ma non perchè stava facendo male. Quarto posto? Oggi abbiamo buttato via due punti che dovevamo portare a casa”.

fonte: ilbianconero.com