Allegri: “Non c’è paragone tra Vlahovic e Ronaldo, dovevamo vincere ad ogni costo”

Subito dopo la partita vinta dalla Juve ad Empoli, arrivano le parole di Allegri a Dazn riportate da ilbianconero.com

VLAHOVIC – “Un giocatore importante, caratteriale oltre che tecnico, non lo avevamo come caratteristiche. Una partita non bellissima a livello tecnico, ma buona. Sapevamo delle difficoltà contro l’Empoli, non smettono mai di giocare infatti il 3 a 1 non bastava e abbiamo rischiato il 3 a 3. Ci siamo sacrificati, tanti indisponibili, non potevo far recuperare. Sono contento per Kean e per tutti. Bene l’entusiasmo del momento, dobbiamo migliorare in certi aspetti ma c’è stato del buono. Abbiamo visto che Vlahovic ha voglia di vincere, è uno che lotta e ha voglia di imparare, ha ampi margini di miglioramento, oggi si è mosso molto”.

Allegri parla dopo Empoli-Juve

VLAHOVIC O RONALDO – “Il 7 di prima ha fatto una carriera straordinaria, non è paragonabili, Vlahovic è all’inizio può fare una grande carriera. Per rimanere ad alti livelli bisogna avere una forza mentale pazzesca, ci vogliono tante presenze nella juve, in Champions, un percorso appena iniziato, ma questo vale per tutti. Abbiamo cominciato di nuovo a soffrire quando c’è da soffrire”

KEAN – “Lui e Morata giocano per quello che sanno fare. Kean è bravo da esterno ad attaccare l’area, bravo Morata nell’assist. Il calcio è semplice basta mettere i giocatori nel loro ruolo con le loro caratteristiche, noi prima non potevamo ma abbiamo tenuto la squadra a ridosso delle prime 4”.

SCUDETTO – “La quota scudetto è 84-84, rimane quella, lo sanno anche i ragazzi. L’obiettivo è sempre il 4 posto, bisogna fare un passetto alla volta. Le tre davanti si giocheranno lo scudetto”

ARTHUR E LOCATELLI – “Possono essere sostenibili se gli altri si mettono a disposizioni. Sono due giocatori di palleggio. Zakaria ha fatto un buon inserimento, poi l’infortunio. LAvoriamo con chi abbiamo, con la Fiorentina una sfida divertente da giocare”

COSA MIGLIORARE – “Bisogna migliorare la fase di palleggio, con Locatelli siamo migliorato. Nel primo tempo difficile giocare con il vento. Venivamo da tante partite, abbiamo lasciato molto sul campo dal punto di vista fisico, vincere oggi era importante, l’avevo chiesto ai ragazzi, bisognava portare a casa i 3 punti in un modo o nell’altro”

SZCZESNY – “Su quello che ha dichiarato c’è poco da aggiungere, solo la tristezza nel vedere queste famiglie che scappano, la guerra non deve esserci, sembra retorica ma è così”.