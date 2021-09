Allegri: “Non so cosa sia successo nei 2 anni senza di me, ma…”

Allegri: “Non so cosa sia successo nei 2 anni senza di me,...

Le parole di Massimiliano Allegri a Sky, nel post Juventus–Sampdoria: “Non so cos’è successo nei due anni in cui non c’ero, io so che ora stiamo lavorando bene e oggi dovevamo stare 3-0 a metà primo tempo”.

“Se chiudi prima le partite poi fai i cambi prima e dai più respiro, invece continuiamo a sprecare molte energie mentali, visti i mancati risultati e le vittorie sofferenti”.

“Non possiamo pensare che la Juve domini per 90 minuti, ma oggi quando c’era da difendere l’abbiamo fatto generalmente bene”.

