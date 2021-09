Allegri reagisce così dopo Juve Milan in vista dello Spezia

La delusione per non essere ancora riusciti a centrare la prima vittoria in campionato deve essere messa subito alle spalle.

Questo l’obiettivo che Massimiliano Allegri vuole trasmettere alla sua Juve, scesa in campo questa mattina per il primo allenamento verso il prossimo match contro lo Spezia.

Ecco il report della seduta pubblicato sul sito bianconero: “Subito in campo alla Continassa. La Juve è tornata a lavorare mettendo nei radar la trasferta di La Spezia, che la squadra affronterà a partire da domani (la partita è in programma mercoledì alle 18.30)”.

“Scarico e palestra, oggi, per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo: nel menu esercitazioni per la manovra avanzata e situazioni di 2 contro 1 e 3 contro 2”.

Il comunicato si conclude con il programma dei prossimi giorni: domani la squadra partirà nel pomeriggio per La Spezia: “Prima, allenamento al mattino e conferenza stampa di Allegri alle 13.45. Diretta, come sempre, su Juventus Tv“.

allegri-dybala

fonte: ilbianconero.com