Allegri sbotta: “C’è una cosa che mi fa girare le scatole”

Le parole di Allegri in conferenza stampa, nel post Udinese-Juve: “Ronaldo capisce che la stagione è lunga e se lo metto in panchina è per riposare. Può essere determinante in mezz’ora o in 40 minuti. Per noi Ronaldo è un valore aggiunto e i suoi gol a noi servono”.

“Oggi un colpo di testa è andato fuori di poco e uno dentro. La cosa che mi fa girar le scatole è che una squadra come la Juve non può prendere due gol in una partita come questa”

MERCATO – “La rosa è super competitiva, bisogna solo lavorare bene. Non è una questione tecnica ma di testa. Oggi si doveva cominciare con una vittoria netta, in quel momento lì la palla deve finire in tribuna. Da quell’episodio ora siamo qui a parlare dell’Udinese che ha fatto un’ottima gara“.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com